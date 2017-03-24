24 Марта 2017 21:31

25 марта в Минске не будет разрешенных шествий и митингов - все, кроме одного, организаторы "мероприятий" отказались от своих заявок еще до их рассмотрения. Оставшийся инициатор уличной акции для получения ответа прибыл сегодня в Мингорисполком, где его внимание было обращено на то, что направленная заявка идет вразрез с белорусским законодательством, например, в части предложенного маршрута. Представителями Мингорисполкома было предложено для акции использовать установленные законом места, однако действовать в рамках правил, по всей видимости, организаторы не планировали изначально - на предложение представителей столичной мэрии организатор акции ответил отказом.

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома: "Любые мероприятия в городе Минске, которые могут произойти, будут признаны незаконными. Организаторы этой акции отозвали свои заявки. Я хотел бы обратиться к жителям города, к гостям не поддаваться на провокации. Еще раз хочу подчеркнуть: санкционированных массовых мероприятий, митингов и шествий в городе нет, так как все заявители отказались от их проведения".

Таким образом, в связи с тем, что все организаторы планируемых уличных акций отказались от их проведения, все несанкционированные собрания людей в Минске 25 марта становятся вне закона, а принимающие в них участие подпадают под действие Административного кодекса. При этом стоит особо отметить, что заявителями законодательство было нарушено гораздо раньше - ведь, не дождавшись решения Мингорисполкома по заявкам на проведение массовых мероприятий, их организаторы повсеместно призывали людей прийти на эти акции с указанием точной даты, времени и места. Тем самым полностью возложив на себя ответственность за все возможные последствия.