22 Мая 2017 21:12

Узнать о проблемных вопросах и решить их. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах. Эта работа позволяет не только находить решения проблем, но и непосредственно проводить мониторинг ситуации на местах. Так, 24 и 25 мая приемы пройдут в Минске. Записаться на них можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и администраций районов столицы. Также встречи пройдут в Гродненской, Витебской и Брестской областях. В июне выездные приемы продолжатся.24 и 25 мая приемы граждан пройдут в Минске

Узнать о проблемных вопросах и решить их. Администрация Президента Беларуси продолжает выездные приемы граждан в регионах. Эта работа позволяет не только находить решения проблем, но и непосредственно проводить мониторинг ситуации на местах. Так, 24 и 25 мая приемы пройдут в Минске. Записаться на них можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов и администраций районов столицы. Также встречи пройдут в Гродненской, Витебской и Брестской областях. В июне выездные приемы продолжатся.