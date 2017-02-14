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200 человек в Гомельской области освобождены от уплаты сбора по Декрету №3
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14 Февраля 2017 19:04

200 человек в Гомельской области освобождены от уплаты сбора по Декрету №3

Около 200 человек в Гомельской области освобождены от уплаты сбора по Декрету №3 в связи с трудной жизненной ситуацией. Это решения рабочих групп райисполкомов и администраций районов областного центра. Каждое заявление рассматривается индивидуально. Среди причин положительного решения - сложное финансовое положение, а также наличие заболеваний, учеба, служба в рядах вооруженных сил, длительные поиски работы. От заявителя требуются подтверждающие документы.

Виталий Атаманчук, заместитель председателя Гомельского горисполкома:

"Бывают такие моменты – не хватает доказательной базы, вроде бы, и надо пойти на сторону человека и его освободить. Но не хватает необходимых документов. И мы решением нашей рабочей группы принимаем во внимание – на доработку. И рекомендуем администрациям районов встретиться с человеком, посетить его, посмотреть условия, в каких он проживает".

В регионе также проходят прямые телефонные линии, во время которых представители налоговых органов проводят консультации по всем вопросам нового декрета. Оплатить сбор на финансирование госрасходов необходимо до 20 февраля.

  

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