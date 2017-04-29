30 Апреля 2017 09:02
1 мая Беларусь символично встретит День труда
Новую неделю (начало мая) Беларусь символично встретит Днем труда. Более века назад этот праздник стал символом солидарности всех трудящихся мира. Сегодня же обязательным атрибутом дня стала насыщенная развлекательная программа в каждом городе Беларуси. Так, в Минске праздничные арт-пространства развернутся в парках и скверах каждого района столицы. А исторический центр города охватит фестиваль красоты и уличного дизайна - художники представят творческие сюрпризы Минску к 950 дню рождения белорусской столицы.
Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
"Минчанам и гостям столицы есть что выбрать. Так, сегодня открывается мотосезон, происходит новое интересное мероприятие - слет караванеров. Прибыло более 500 экипажей с 15 стран мира. 1 мая также будет открыт традиционный летний сезон в Верхнем городе фестивалем белорусской культуры "Вытокі". Также свои гуляния пройдут в каждом районе столицы".
Учитывая масштабную и насыщенную программу, главная задача для властей Минска - приложить все усилия, чтобы не ломать привычный ритм горожан и создать все возможные условия, чтоб этот день прошел спокойно и действительно празднично.
Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:
"Также в горисполком поступило 3 заявки на проведение массовых мероприятий. Чтобы не создавать проблем в плане безопасности и обеспечить комфортное пребывание в городе минчанам и гостям столицы, мы приняли решение отказать в демонстрации Федерации профсоюзов Беларуси. Согласовано проведение митинга в парке Победы и также рассмотрены две заявки, согласовано проведения митингов в традиционных местах по решение Мингорисполкома. Иные мероприятия несанкционированы".
Сегодня же праздником белорусской культуры в Верхнем городе стартует летний туристический сезон. На два дня улочки исторического центра Минска наполнятся колоритом белорусских национальных ремесел, музыкальных и творческих традиций.. Причем национальными цветами десятков народов мира Верхний город будет окрашиваться каждые выходные.