1 мая Беларусь символично встретит День труда

30 Апреля 2017 09:02

Новую неделю (начало мая) Беларусь символично встретит Днем труда. Более века назад этот праздник стал символом солидарности всех трудящихся мира. Сегодня же обязательным атрибутом дня стала насыщенная развлекательная программа в каждом городе Беларуси. Так, в Минске праздничные арт-пространства развернутся в парках и скверах каждого района столицы. А исторический центр города охватит фестиваль красоты и уличного дизайна - художники представят творческие сюрпризы Минску к 950 дню рождения белорусской столицы.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

"Минчанам и гостям столицы есть что выбрать. Так, сегодня открывается мотосезон, происходит новое интересное мероприятие - слет караванеров. Прибыло более 500 экипажей с 15 стран мира. 1 мая также будет открыт традиционный летний сезон в Верхнем городе фестивалем белорусской культуры "Вытокі". Также свои гуляния пройдут в каждом районе столицы".

Учитывая масштабную и насыщенную программу, главная задача для властей Минска - приложить все усилия, чтобы не ломать привычный ритм горожан и создать все возможные условия, чтоб этот день прошел спокойно и действительно празднично.

Игорь Юркевич, заместитель председателя Мингорисполкома:

"Также в горисполком поступило 3 заявки на проведение массовых мероприятий. Чтобы не создавать проблем в плане безопасности и обеспечить комфортное пребывание в городе минчанам и гостям столицы, мы приняли решение отказать в демонстрации Федерации профсоюзов Беларуси. Согласовано проведение митинга в парке Победы и также рассмотрены две заявки, согласовано проведения митингов в традиционных местах по решение Мингорисполкома. Иные мероприятия несанкционированы".

Сегодня же праздником белорусской культуры в Верхнем городе стартует летний туристический сезон. На два дня улочки исторического центра Минска наполнятся колоритом белорусских национальных ремесел, музыкальных и творческих традиций.. Причем национальными цветами десятков народов мира Верхний город будет окрашиваться каждые выходные.