Звезда мировой оперной сцены Аксель Эйверарт впервые в Минске

26 Мая 2017 07:18

Бельгийский тенор, а также судья популярного российского телепроекта "Большая опера" прибыл в белорусскую столицу накануне вечером. Сразу же из аэропорта исполнитель отправился в Большой театр. Там у артиста запланирован ряд мастер-классов. Аксель Эйверарт проводит индивидуальные занятия с нашими исполнителями. Зарубежный коуч ровно неделю будет тщательно прорабатывать с вокалистами каждую партию премьерного спектакля "Травиата".

Аксель Эйверарт, оперный певец (Бельгия): "В основном я буду работать над итальянским произношением. Но также не оставлю без внимания стиль, манеру исполнения. Надеюсь дать полезные советы по технике. Проконсультирую и по типичным ошибкам в исполнении Верди".

"Травиата" откроет юбилейный, 85-й сезон Большого театра Беларуси. Первый показ новой редакции известной оперы Верди состоится 8 сентября.