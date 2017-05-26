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Звезда мировой оперной сцены Аксель Эйверарт впервые в Минске
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26 Мая 2017 07:18

Звезда мировой оперной сцены Аксель Эйверарт впервые в Минске

Бельгийский тенор, а также судья популярного российского телепроекта "Большая опера" прибыл в белорусскую столицу накануне вечером. Сразу же из аэропорта исполнитель отправился в Большой театр. Там у артиста запланирован ряд мастер-классов. Аксель Эйверарт проводит индивидуальные занятия с нашими исполнителями. Зарубежный коуч ровно неделю будет тщательно прорабатывать с вокалистами каждую партию премьерного спектакля "Травиата".

Аксель Эйверарт, оперный певец (Бельгия): "В основном я буду работать над итальянским произношением. Но также не оставлю без внимания стиль, манеру исполнения. Надеюсь дать полезные советы по технике. Проконсультирую и по типичным ошибкам в исполнении Верди".

"Травиата" откроет юбилейный, 85-й сезон Большого театра Беларуси. Первый показ новой редакции известной оперы Верди состоится 8 сентября.

  

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