За вклад в духовное развитие центрального региона Андрей Мартынюк получил Спецпремию Миноблисполкома

4 Апреля 2017 15:27

В руках этого мастера дерево оживает и отсчитывает секунды, месяцы, годы. За личный вклад в духовное развитие центрального региона и возрождение народных ремесел житель Дзержинска Андрей Мартынюк получил Спецпремию Миноблисполкома. "Человек года" работает в станьковском доме мастеров. Что представляет собой деревянный кинетический театр - увидела Надежда Сербиненко.

Дом Андрея Мартынюка будто музей художественной деревообработки. На стенах десятки часов разных размеров, на потолке модель Солнечной системы. Планеты и их орбиты - все из дерева.

Рабочее место современного мастера по дереву - это в первую очередь компьютер. Все будущие работы Андрей Мартынюк сначала вырисовывает в своем воображении, а потом переносит в трехмерное измерение. Затем по этой модели лазерный станок вырежет нужные детали - шестерни, стрелки, маятник.

Кроме главного увлечения - часов - у дзержинского мастера много других. Сейчас мастер экспериментирует с кинетической механикой - конструкциями, которые движутся от ветра. Такие ветряные часы уже есть на фасаде дома мастера. В его планах открыть собственный музей.

Мастер часовых дел всегда с готовностью делится своими знаниями и опытом. В Станьково, в центре народного творчества, возрождают мастерство плетения поясов из овечьей шерсти, изготовления посуды из глины, пошива национальной одежды.

Все изделия дзержинских мастеров - как керамические, так и деревянные - можно будет не только увидеть, но еще и приобрести. На фестивале-ярмарке "Весенний букет", который пройдет в Минске в мае.