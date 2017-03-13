Выставка белорусских икон в испанском Толедо уже собрала 40 тысяч посетителей

14 Марта 2017 07:13

40 тысяч посетителей за два с половиной месяца собрала выставка белорусских икон в испанском Толедо. А потому экспонирование продлили до конца марта. Из Минска в музей Эль Греко доставлены 12 икон из фондов Национального художественного музея Беларуси. Живописные изображения святых датированы 17-18 веками.

Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси: "Мы еще представить хотели те вещи, которые бы немножко показали формирование нашей коллекции. Дело в том, что основные иконы из нашего фонда - это те, которые были собраны уже после войны экспедиционным путем. Но некоторые иконы, в частности в Испании две - из старой довоенной коллекции".

Выставка организована в честь открытия посольства Беларуси в Испании. Диппредставительство нашей страны начало работу в Мадриде 16 декабря.