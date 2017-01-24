Витебская школа гравюры в Минске

25 Января 2017 12:14

Произведения лучших мастеров, выполненные в двух техниках – ксилографии и линорита, доставлены в столицу. Гравюры будут экспонироваться в стенах Национального художественного музея. Все подробности у Дарьи Тарасовой.

Витебск вошел во все каталоги современного искусства ХХ века не только благодаря именам Шагала и Малевича. Он стал известен и благодаря графическим листам витебчан. Уже завтра полсотни произведений от лучших представителей витебской школы гравюры впервые презентуют в белорусской столице.

Их называют не иначе как королями шрифтов. Первую часть выставки витебских граверов составят работы, выполненные на дереве (так называемые ксилографии). Здесь же экспонируются и произведения мастера линогравюры - отпечатки на линолеуме в исполнении Григория Кликушина. Именно он стал первооткрывателем графических техник в Беларуси. Творец оформил более 70 книг, среди которых произведения Крапивы, Диккенса и Дюма.

Большинство гравюр посвящено Витебщине. Во время формирования экспозиции музейщики сделали открытие. Специалисты нашли в коллекции Национального художественного музея отпечаток линогравюрной доски, которая была доставлена из Витебска. Также в одной из витрин решили показать весь процесс создания линогравюры, здесь выставлены инструменты, которые используются художниками.

В витебскую экспозицию войдут как работы родоначальников графической техники, так и современных граверов. Все произведения - из фондов Витебского музея, а также частных коллекций.