Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Верхний город приглашает на выставку "Гитары прошлой эпохи"
Культура
RSS
Верхний город приглашает на выставку "Гитары прошлой эпохи"
Скачать Поделиться

23 Февраля 2017 18:51

Верхний город приглашает на выставку "Гитары прошлой эпохи"

Легендарные инструменты из коллекции музыканта и реставратора Владимира Митраева. Здесь представлены модели гитар советского периода 60-80 годов. Сделанный они были в Болгарии, Германии и Чехословакии, но оказались в СССР. Многие из экспонатов имели знаменитых хозяев и интересную судьбу. Здесь есть одна из гитар легендарного "песняра" Владимира Мулявина. В общей сложности в экспозиции 53 гитары. Среди них акустические, бас-гитары и три электроакустические.

На выставке в Музее театральной и музыкальной культуры также представлены фотоснимки известных музыкантов. Каждую субботу с 14:00 до 16:00 можно будет посетить мастер-классы и самим поиграть на раритетных инструментах.

  

Другие новости

Селфи с динозавром Сэлфі з дыназаўрам 22.02.2017 15:19 / Культура Селфи с динозавром
Маэстро Финбергу - 70! 21.02.2017 12:35 / Культура Маэстро Финбергу - 70!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =