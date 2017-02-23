Верхний город приглашает на выставку "Гитары прошлой эпохи"

23 Февраля 2017 18:51

Легендарные инструменты из коллекции музыканта и реставратора Владимира Митраева. Здесь представлены модели гитар советского периода 60-80 годов. Сделанный они были в Болгарии, Германии и Чехословакии, но оказались в СССР. Многие из экспонатов имели знаменитых хозяев и интересную судьбу. Здесь есть одна из гитар легендарного "песняра" Владимира Мулявина. В общей сложности в экспозиции 53 гитары. Среди них акустические, бас-гитары и три электроакустические.

На выставке в Музее театральной и музыкальной культуры также представлены фотоснимки известных музыкантов. Каждую субботу с 14:00 до 16:00 можно будет посетить мастер-классы и самим поиграть на раритетных инструментах.