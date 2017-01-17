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Вечеринка в честь национального отбора на Евровидение прошла в Минске
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17 Января 2017 07:23

Вечеринка в честь национального отбора на Евровидение прошла в Минске

Финалисты телепроекта накануне встретились в неформальной обстановке. Исполняли не собственные композиции, а хиты "Евровидения" прошлых лет. Вслед за караоке-вечеринкой участников ожидают напряженные будни - репетиции и прогоны телевизионного гала-концерта национального отбора на конкурс.

Напомним, наша страна выберет делегата на "Евровидении" уже в пятницу. В 10 вечера телеканалы "Беларусь 1" и спутниковый "Беларусь 24" начнут прямую трансляцию шоу. Победитель проекта отправится в мае в Киев на международный конкурс песни.

 

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