Закрылся VII Минский международный Рождественский форум

21 Декабря 2016 07:17

Оперное созвездие в Большом театре Беларуси. 15 голосов со всего мира - солисты ведущих театров Европы и дальнего зарубежья.

Таким ярким событием закрылся вчера VII Минский международный Рождественский форум. Гала-концерт звезд мировой оперы стал традиционным финалом марафона академического вокала. За фестивальную неделю показали и мистический триллер Петра Чайковского. Театр из Одессы привез "Пиковую даму" с полным багажом и составом артистов.

К финальному аккорду оперного праздника присоединились и победители ІІІ Минского международного Рождественского конкурса вокалистов.