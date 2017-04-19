В Театре-студии киноактера сегодня премьера комедии "Волки и овцы"

19 Апреля 2017 08:01

Премьера на сцене Театра-студии киноактера. Сегодня вечером выйдет комедия "Волки и овцы" легендарного драматурга Александра Островского. Постановку классики воплотил народный артист Беларуси, художественный руководитель коллектива Александр Ефремов. Последнюю неделю постановочная группа жила в режиме нон-стоп, театр даже закрыли на неделю для показа основного репертуара. Специально для новой постановки написали авторские песни: музыка Леонида Ширина, слова Елены Туровой.

В основе сюжета история о борьбе за богатство, которая разворачивается в русском губернском городе 70-ых годов. В постановке мэтрам сцены помогают и студенты первого курса театрального факультета Академии искусств.