В Пекине в мае откроется Центр культуры Беларуси

22 Января 2017 09:07

В столице Китая Пекине уже в мае откроется Центр культуры Беларуси. Об этом во время мероприятий, посвященных культуре Китая в Гродно, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин. Также посол подчеркнул, что тандем культурной и экономической сферы позволяет нашим странам укрепить двусторонние отношения и совместно создавать новые проекты. Это касается и сельского хозяйства, высоких технологий или культурного обмена.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси:

"У провинции Ганьсу в планах инвестировать в Гродненскую область. Они будут инвестировать в реконструкцию гостиницы и т.д. Кроме того, провинция Ганьсу уже имеет договоренности с Гродненской областью – создать китайский медицинский центр в Гродно и сфера связи и культуры".

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

"Я думаю, что в таких контактах укрепляется дружба народов, на основе этих контактов крепнут экономические связи. Все взаимосвязано".

Гродненским зрителям представили выставку белорусской художницы Марины Эльяшевич, которая работает в технике китайской живописи, и музыкальный спектакль государственного ансамбля песни и танца провинции Ганьсу. Китайская сторона специально подготовила эти мероприятия в канун восточного Нового года или как его еще называют - праздника весны.