5 Апреля 2017 18:45

Итальянские дизайнеры в белорусской столице. В Минске прошел восьмой модный показ "Мода Италия - Минск". Почти каждые полгода итальянские дизайнеры представляют свои бренды на белорусском рынке. Это одежда, обувь, и аксессуары. Восьмой показ демонстрирует тренды на модный сезон осень - зима 2017-2018. Приобрести одежду итальянских брендов можно в Минске в шоу-румах.

Стефано Бьянки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси: "Меня очень радует то, что это событие проходит в год 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. По этому поводу мы объявили 2017 год Годом итальянской культуры в Беларуси. Как вы знаете, мода для нас - это значительная часть культуры. Безусловно, белорусский рынок очень интересен для итальянских бизнесменов, а продукция под брендом Made in Italy - это сочетание вкуса и мастерства".

Кроме итальянских брендов на показе были представлены коллекции дизайнеров из Сербии и Беларуси.