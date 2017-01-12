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В Минске прошел фестиваль с участием молодых музыкантов из Беларуси и Италии
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10 Января 2017 18:50

В Минске прошел фестиваль с участием молодых музыкантов из Беларуси и Италии

Творчество не имеет границ. Это доказал фестиваль с участием молодых музыкантов из Беларуси и Италии. В Минске они провели мастер-классы и творческие встречи с коллегами, а финалом стал концерт. На сцене в исполнении эстрадно-симфонических оркестров двух стран звучали  композиции итальянских и белорусских авторов, народные произведения и мировые хиты.

В этом году проведение фестиваля имеет особое значение. Дипломатическим отношениям между Беларусью и Италией исполняется 25 лет.

 

  

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