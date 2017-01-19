Культура
19 Января 2017 08:08
В Минске отметили праздник весны
В Минске в разгар зимнего сезона отметили праздник весны. В Белгосфилармонии открылся фестиваль китайских традиций. Они передаются из поколения в поколение около четырех тысяч лет. Мероприятия также посвящены 25-летию белорусско-китайских дипломатических отношений. За несколько дней форума ожидаются десятки событий. А из Минска фестиваль переместится в Гродно.
Кроме концертных программ, зрители смогут посетить фотовыставку "Китайские рассказы", тематические фотосессии с приезжими артистами, а также мастер-классы по живописи и национальным боевым искусствам КНР.
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