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В Минске отметили праздник весны
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19 Января 2017 08:08

В Минске отметили праздник весны

В Минске в разгар зимнего сезона отметили праздник весны. В Белгосфилармонии открылся фестиваль китайских традиций. Они передаются из поколения в поколение около четырех тысяч лет. Мероприятия также посвящены 25-летию белорусско-китайских дипломатических отношений. За несколько дней форума ожидаются десятки событий. А из Минска фестиваль переместится в Гродно.

Кроме концертных программ, зрители смогут посетить фотовыставку "Китайские рассказы", тематические фотосессии с приезжими артистами, а также мастер-классы по живописи и национальным боевым искусствам КНР.

  

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