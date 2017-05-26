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В Минск прибыли шедевры итальянского футуриста Джерардо Доттори
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27 Мая 2017 21:28

В Минск прибыли шедевры итальянского футуриста Джерардо Доттори

Наша съемочная группа была приглашена на приемку картин Национальным художественным музеем. Причем в Минске художника выставляют впервые. Помимо живописи, представят графику, рисунки аэрокарандашами, документы, письма и видеофильм. Делить арт-пространство с итальянцем будут поэтические образы Шагала - экспрессионистские работы Сутина и абстракции Ходасевича-Леже.

Массимо Дуранти, председатель культурной ассоциации "Архивы Джерардо Доттори", куратор выставки, Италия:

"К сожалению, наше решение в выборе произведений было ограничено размерами, и мы не смогли привезти масштабные произведения. Тем не менее, мы подобрали 16 работ, которые отражают практически весь период творчества Доттори".

Александр Зименко, кандидат искусствоведения, куратор корпоративной коллекции:

"Подготовка к этой выставке началась приблизительно год назад, когда наши итальянские коллеги приехали и подбирали работы белорусских авторов, которые могли бы дополнить выставку и показать такой диалог культур. И, естественно, что про Беларусь они, в первую очередь, знали Шагала и Сутина".

Открытие выставки квартета художников в среду - 31 мая.

  

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