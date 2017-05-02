В Минск из Италии прибыли оригинальные гравюры Рембрандта

2 Мая 2017 19:25

Прямиком из Италии в Минск прибыли оригинальные гравюры Рембрандта XVII-XVIII веков. Последний раз произведения голландского живописца у нас экспонировались 40 лет назад. Сегодня 69 гравюр известного мастера света и тени попали в залы Национального художественного из рук частного коллекционера. Сейчас идет распаковка шедевров. К монтажу выставки приступят завтра. Лучшие работы мастера разделили на три блока. Это религиозные сюжеты, жанровые сцены и портреты. Фактически все гравюры подписные, на них четко просматривается авторская подпись "Рембрандт" и дата.

Ольга Клип, куратор выставки: "Работы созданы Рембрандтом на протяжении всего его жизненного пути, то есть в экспозиции представлены и два самых ранних офорта 1726 года и самые поздние офорты уже 60-х годов. Один автопортрет, автопортрет Рембрандта с Саскией".

У искусствоведов существует версия, что Рембрандт и сам посещал белорусские земли по приглашению Радзивиллов для создания коллекции портретов магнатского рода. В минских музейных фондах могут быть его полотна, хотя авторство и не подтверждено, по стилистическим особенностям их приписывают именно Рембрандту.