Культура
14 Апреля 2017 15:14
В Гомеле отмечают день памяти Ирины Паскевич-Эриванской
Сегодня в Гомеле отмечают день памяти последней владелицы дворца Румянцевых и Паскевичей. Красавица-княгиня Ирина Паскевич-Эриванская – урожденная Воронцова-Дашкова - сделала первый перевод романа Льва Толстого "Война и мир" на французский язык. А после замужества стала настоящей гордостью Гомеля: она строила и содержала школы, больницы, оплачивала учебу одаренных детей. Спустя 92 года после смерти княгиня продолжает волновать историков и археологов. До сих пор не известно, где находится ее могила.
В день памяти гомельчане и гости города могут больше узнать об Ирине Паскевич на фотовыставке, которая проходит у часовни-усыпальницы. Здесь покоится прах восьми членов княжеской семьи.
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