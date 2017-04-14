В Гомеле отмечают день памяти Ирины Паскевич-Эриванской

14 Апреля 2017 15:14

Сегодня в Гомеле отмечают день памяти последней владелицы дворца Румянцевых и Паскевичей. Красавица-княгиня Ирина Паскевич-Эриванская – урожденная Воронцова-Дашкова - сделала первый перевод романа Льва Толстого "Война и мир" на французский язык. А после замужества стала настоящей гордостью Гомеля: она строила и содержала школы, больницы, оплачивала учебу одаренных детей. Спустя 92 года после смерти княгиня продолжает волновать историков и археологов. До сих пор не известно, где находится ее могила.

В день памяти гомельчане и гости города могут больше узнать об Ирине Паскевич на фотовыставке, которая проходит у часовни-усыпальницы. Здесь покоится прах восьми членов княжеской семьи.