Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>В Гомеле отмечают день памяти Ирины Паскевич-Эриванской
Культура
RSS
В Гомеле отмечают день памяти Ирины Паскевич-Эриванской
Скачать Поделиться

14 Апреля 2017 15:14

В Гомеле отмечают день памяти Ирины Паскевич-Эриванской

Сегодня в Гомеле отмечают день памяти последней владелицы дворца Румянцевых и Паскевичей. Красавица-княгиня Ирина Паскевич-Эриванская – урожденная Воронцова-Дашкова - сделала первый перевод романа Льва Толстого "Война и мир" на французский язык. А после замужества стала настоящей гордостью Гомеля: она строила и содержала школы, больницы, оплачивала учебу одаренных детей. Спустя 92 года после смерти княгиня продолжает волновать историков и археологов. До сих пор не известно, где находится ее могила.

В день памяти гомельчане и гости города могут больше узнать об Ирине Паскевич на фотовыставке, которая проходит у часовни-усыпальницы. Здесь покоится прах восьми членов княжеской семьи.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 14.04.2017 18:49 / Культура Рубрика "Променад"
Космос Ивана Миско увидит мир Космас Івана Міско ўбачыць свет Exhibition by People's Artist of Belarus Ivan Misko to launch tonight 12.04.2017 07:16 / Культура Космос Ивана Миско увидит мир

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =