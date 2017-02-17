Культура
21 Февраля 2017 12:14
В галерее "Университет культуры" открылась экспозиция Владимира Акулова
"Моя дорога" - от Владимира Акулова. В галерее "Университет культуры" открылась экспозиция современного художника, яркого представителя белорусского авангарда. Выставка раскрывает автора как мастера портрета, пейзажа, натюрморта. Кроме того, Акулов создал циклы живописных и графических серий. Кстати, художник на своих выставках никогда не присутствует.
Владимир Акулов продолжает традиции Витебской художественной школы. Он учился у известного художника, заслуженного деятеля культуры Беларуси Владимира Садина.
Другие новости
21.02.2017 12:35 / Культура Репетиция Михаила Финберга прошла в неформальном формате
21.02.2017 12:12 / Культура Легендарной советской актрисе Вере Алентовой сегодня исполняется 75
21.02.2017 07:13 / Культура Юбилей отмечает народный артист Беларуси Михаил Финберг
21.02.2017 07:11 / Культура Сегодня Международный день родного языка
20.02.2017 21:37 / Культура Немалый интерес у гостей Беларуси вызывают древние исторические места
20.02.2017 12:10 / Культура В Минске презентовали масштабный художественный альбом
20.02.2017 09:11 / Культура Принцесса Таня де Бурбон Пармская во второй раз посетила Беларусь
19.02.2017 15:06 / Культура Песня "Карабель маёй краіны" стала лауреатом Международного фестиваля "Красная гвоздика"
19.02.2017 09:04 / Культура Вид творчества - портретная кукла
18.02.2017 09:22 / Культура Сегодня исполняется 95 лет со дня рождения художника Михаила Савицкого
17.02.2017 21:21 / Культура Легендарная книга Франциска Скорины вернулась на родину
17.02.2017 19:06 / Культура Легендарное издание Франциска Скорины вернулось на родину
17.02.2017 18:57 / Культура Рубрика "Променад"
17.02.2017 12:14 / Культура Максим Петруль посвятил арт-проект теме художественной эволюции
17.02.2017 12:10 / Культура В посольстве Беларуси в Москве отмечают День родного языка
17.02.2017 07:26 / Культура Мир в этом году празднует юбилей Ивана Шишкина
17.02.2017 07:22 / Культура Первые билеты на "Славянский базар" можно приобрести уже сегодня
16.02.2017 21:23 / Культура Музей истории Великой Отечественной войны увеличивает выставочную экспозицию