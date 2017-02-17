В галерее "Университет культуры" открылась экспозиция Владимира Акулова

21 Февраля 2017 12:14

"Моя дорога" - от Владимира Акулова. В галерее "Университет культуры" открылась экспозиция современного художника, яркого представителя белорусского авангарда. Выставка раскрывает автора как мастера портрета, пейзажа, натюрморта. Кроме того, Акулов создал циклы живописных и графических серий. Кстати, художник на своих выставках никогда не присутствует.

Владимир Акулов продолжает традиции Витебской художественной школы. Он учился у известного художника, заслуженного деятеля культуры Беларуси Владимира Садина.