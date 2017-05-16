17 Мая 2017 15:08

Дефиле красок, фасонов и силуэтов: сегодня во Дворце спорта в финале фэшн-конкурса "Мельница моды" - показы лучших дизайнеров Беларуси. Всего - 100 коллекций. Жюри, в составе которого и международные эксперты в области моды и дизайна из Испании, Латвии, Польши, России и Украины, вечером раскроют интригу проекта и назовут победителей в 8 номинациях. Лауреаты получат право представить свою коллекцию на подиумах Европы и пройти обучающие семинары в лучших зарубежных школах моды Милана, Парижа, в Польше.

Фестиваль-конкурс "Мельница моды" проходит в Беларуси в 26 раз. Этапы отбора, мастер-классы и семинары начинаются осенью и длятся почти год. Как итог - дефиле за право называться одним из лучших дизайнеров в белорусском мире моды.



