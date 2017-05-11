В финале "Евровидения" NaviBand выйдет на сцену под номером 3

12 Мая 2017 07:03

Беларусь - в финале "Евровидения". NaviBand выйдет на сцену под третьим номером. Сегодня в Киеве у артистов пройдут генеральные репетиции грандиозного представления. Через несколько часов состоится прогон церемонии флагов, с которой и откроется финальное шоу. О том, как вчера белорусы уже победили, расскажет Юрий Ярошик.

Второй полуфинал "Евровидения" начался с чествования хитов конкурса в украинском стиле. Ведущие играли на баяне и свирели, а поддерживал их народный ансамбль "Киев".

Вначале шоу группа NaviBand находилась на площадке уже 8 часов. Ранее прошла генеральная репетиция. Режиссер и тренер по вокалу сделали свои поправки в выступлении.

Еврофаны начали собираться около арены за два часа. Много людей и из нашей страны, и из-за границы приехало поддержать NaviBand.

Поддерживали наших конкурсантов не только в зале Международного выставочного центра. В зоне для прессы собрались журналисты разных белорусских изданий и телеканалов, чтобы понаблюдать за выступлением земляков.

Сегодня на "Евровидении" действительно праздник белорусской культуры. NaviBand - это первые представители нашей страны, которые исполняют свою песню на родном языке. Что соответствует слогану конкурса в Киеве - "Празднуем разнообразие!"

Вместе с белорусской делегацией танцевал весь пресс-центр. Но дальше же голосование. Беларусь два года не попадала в финал, поэтому ожидание итогов было действительно нервным. Вчера свои баллы поставило международное жюри. Сегодня к ним добавили баллы телезрителей. Судьба белорусской группы решалась в прямом эфире.

В итоге это победа. NaviBand в финале "Евровидения". 500 лет назад белорусское слово появилось на печатной странице, сейчас оно прозвучало на весь мир.

NaviBand запоет "Гісторыю майго жыцця" в первой половине финала "Евровидения" 13 мая.











