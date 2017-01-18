В эти дни 100 лет исполнилось бы Антону Бархаткову

18 Января 2017 19:10

В эти дни 100 лет исполнилось бы одному из родоначальников современной белорусской живописи - Антону Бархаткову. Выходец из бедной крестьянской семьи, своим трудом и талантом вошел в число лучших советских пейзажистов. Художник, который прошел войну, пережил ужас концлагерей, он писал красоту родной земли. Елена Бормотова - о мастере.

Деревня Щегловка на Могилевщине - родина художника Бархаткова. Он рано потерял отца - тот, отравленный немецкими газами под Сморгонью, умер сразу после Первой мировой. Затем был период бесприютности в Москве, пока один из руководителей ЧК не стал ему приемным отцом. Одновременно поступал в художественное и летное училища. Выбрал творчество. После была война. Плен. Партизанский отряд. Оттуда штаб партизанского движения назначает Бархаткова руководителем важного художественного проекта.

В Минске работает художником в бывшей картинной галерее - Современном национальном художественном и Музее истории Великой Отечественной войны. Однако решает продолжить учебу и поступает в Суриковский институт в Москве. На первом курсе за мрачные студенческие картины получил прозвище Рембрандт. Оно сопровождало его всю жизнь.

В Москве Бархатков знакомится с известным белорусским пейзажистом Бялыницким-Бирулей. Его работы брали "золото" на крупнейших европейских выставках. Его лирические, туманные пейзажи выделяются из тысяч. Картины Бирули можно узнать мгновенно. Антон работает в мастерской мэтра. Вместе выезжают на пленэры. В "Чайку" - дачу Белыничского в Тверскую область, объездили и всю Беларусь. Бархатков становится учеником академика. Кстати, единственным за всю творческую биографию Бирули. Потом Антон имя своего учителя даст старшему сыну.

Мастерская, в которой Антон Бархатков работал почти всю свою жизнь. В дом на современном проспекте Независимости художник переехал в начале 60-ых. Именно на этих квадратных метрах были написаны сотни картин, которые сегодня составляют фонд национального белорусского искусства.

Тут же были написаны и 17 полотен, которые сегодня в фондах Национального художественного музея. Они вместе с картинами из семейной коллекции - на юбилейной выставке. Вернисаж запланирован на февраль.