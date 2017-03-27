В Драматическом театре белорусской драматургии вручили театральную премию "Хрустальная Павлинка"

28 Марта 2017 09:07

В Драматическом театре белорусской драматургии прошла 24-я церемония театральной премии "Хрустальная Павлинка". В этом году Белорусский союз театральных деятелей во главе с драматургом Алексеем Дударевым вручил главную награду сразу двум лауреатам. Также две хрустальные статуэтки (в форме цветка) достались дебютантам - солистке Музыкального театра Беларуси Ольге Железкой и артисту Национального академического драматического театра имени Горького Павлу Евтушенко. В горьковский ушла и "Хрустальная звезда". А статуэтка в виде ангела отправилась в Витебск.

За 25 лет престижная награда доставалась артистам, которые сформировали современную национальную культуру. Сегодня в Беларуси около 30-ти театров профессиональных и несколько сотен любительских.