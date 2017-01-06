Культура
9 Января 2017 07:15
В Бресте сегодня открывается большой традиционный фестиваль классической музыки
На "Январские музыкальные вечера" съехались 200 исполнителей из 10-ти стран. Виртуозы, обладатели изысканных голосов, подарят гостям форума четыре незабываемых встречи. Вечер под названием "Музыкальная Европа" представит пианистов из Польши, Латвии, Японии и России и ансамбль саксофонистов из Нидерландов. Приглашена солистка Мариинского театра Ольга Бородина и заслуженный артист Украины Сергей Шеремет.
Голоса лауреатов международных конкурсов в рамках фестиваля прозвучат на сценах Кобрина и Жабинки. Завершит программу Рождественский бал. Для желающих организованы курсы по хореографии.
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