В Бресте сегодня открывается большой традиционный фестиваль классической музыки

9 Января 2017 07:15

На "Январские музыкальные вечера" съехались 200 исполнителей из 10-ти стран. Виртуозы, обладатели изысканных голосов, подарят гостям форума четыре незабываемых встречи. Вечер под названием "Музыкальная Европа" представит пианистов из Польши, Латвии, Японии и России и ансамбль саксофонистов из Нидерландов. Приглашена солистка Мариинского театра Ольга Бородина и заслуженный артист Украины Сергей Шеремет.

Голоса лауреатов международных конкурсов в рамках фестиваля прозвучат на сценах Кобрина и Жабинки. Завершит программу Рождественский бал. Для желающих организованы курсы по хореографии.