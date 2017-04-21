В Большом театре оперы и балета сыграли "Велікодныя званы"

21 Апреля 2017 20:55

Молитва в бронзе зазвучала в храме искусства. Этим вечером фойе Большого театра столицы стало самой настоящей колокольней.

В театре оперы и балета сыграли "Велікодныя званы". Создавал перезвон директор школы звонарей Минского епархиального управления Богдан Березкин. На единственной в Беларуси передвижной колокольне виртуоз исполнил несколько так называемых звонов. В пасхальную неделю перезвон может не только созывать верующих на литургию, но и звучать в любое другое время.

"Велікодныя званы" зазвучали в Большом впервые. Программа подготовлена специально к первому национальному балету "Страсти (Рогнеда)" в постановке народного артиста СССР Валентина Елизарьева. В свое время эта постановка стала сенсацией на Международном фестивале "Бенуа дэ ла Данс - 1996", и была отмечена наивысшей наградой.