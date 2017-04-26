27 Апреля 2017 08:03

"Вишневый сад" на пуантах. В белорусской столице станцуют Чехова. Премьера классической пьесы в пластике состоится сегодня вечером в Музыкальном театре. Новая постановка - дипломная работа выпускника Академии музыки Сергея Микеля - студента класса народного артиста СССР, балетмейстера Валентина Елизарьева. К слову, в премьерном спектакле задействована вся балетная труппа Музыкального.