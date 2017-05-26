Культура
26 Мая 2017 08:08
В Академии музыки состоялся концерт-презентация Белорусской ассоциации хоровых дирижеров
Свидетельства почетных участников накануне получили десятки хоровиков. Частью ассоциации стали лучшие - как начинающие хормейстеры, так и опытные руководители известных коллективов. Поддержали и поздравили дирижеров и ведущие коллективы - лауреаты международных конкурсов.
Концерт-презентация состоял из трех блоков, где детские, женские и смешанные хоры исполняли современные хоровые сочинения, народные песни и обработки популярных композиций.
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