В Академии музыки состоялся концерт-презентация Белорусской ассоциации хоровых дирижеров

26 Мая 2017 08:08

Свидетельства почетных участников накануне получили десятки хоровиков. Частью ассоциации стали лучшие - как начинающие хормейстеры, так и опытные руководители известных коллективов. Поддержали и поздравили дирижеров и ведущие коллективы - лауреаты международных конкурсов.

Концерт-презентация состоял из трех блоков, где детские, женские и смешанные хоры исполняли современные хоровые сочинения, народные песни и обработки популярных композиций.