28 Марта 2017 12:12

Московский Большой отмечает день рождения. Легендарной труппе – 241 год. Это единственный театр, который имеет свой собственный видеоканал. Кстати, Москва недавно стала эпицентром театральной жизни России и Беларуси. Здесь состоялся экспертно-медийный семинар, посвященный театральному искусству в Союзном государстве.

Театралам не нужны договоры о сотрудничестве, главное - наличие таланта. Большой театр России не только ангажирует белорусских артистов, они входят в состав труппы. Сегодня штат театра насчитывает 3,5 тысячи сотрудников. Помимо отреставрированных исторических интерьеров, московский Большой может похвастаться и технической новинкой - это Бетховенский зал-трансформер, состоящий из пяти подвижных площадок, зал собирается в амфитеатр и плоский уровень.

Театральную культуру в Союзном государстве обсудили ведущие эксперты России и Беларуси. Основой медийного семинара, прошедшего в Москве, стала программа сотрудничества между министерствами культуры двух стран. Площадкой форума выступил пресс-центр информационного агентства "Россия сегодня". Участие в разговоре приняли два десятка спикеров.

Темой обсуждения стали современные тенденции и традиции в развитии театрального дела. А также налаживание больших гастролей на постоянной основе, как это было раньше. Театралы рассмотрели и вопрос создания летней школы для начинающих режиссеров и актеров наших стран. Сейчас итоги форума обсуждаются на уровне министерств культуры.

Армен Джигарханян, народный артист СССР, актер, театральный режиссер:

"Я очень давно живу в театре, неприлично много лет, но я знаю, что театр - это самое откровенное отношение людей. Хорошо, что мы собираемся и говорим об этом".

Обменяться театральным опытом с Беларусью готов и Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Сегодня художественный руководитель театра - литовский и российский режиссер Римас Туминас. Его нашумевший "Евгений Онегин", с удвоением личностей, где одного героя в постановке играют два актера, по традиции собирает в зале шквал оваций.

Площадкой обсуждения театралов стал и Московский драматический театр Et Cetera. Постановка "Утиная охота" на днях была отмечена престижной театральной наградой - золотой Гвоздь. Спектакль номинирован и на "Золотую маску". Кстати, трансляции претендентов на награду и лауреатов Российской национальной театральной премии "Золотая маска" покажут в одном из белорусских кинотеатров.