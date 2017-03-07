Специальные поздравления к 8-му Марта подготовил Александр Солодуха

8 Марта 2017 21:08

Сегодня на протяжении всего эфира праздничного дня звучали самые теплые слова в адрес наших заботливых, преданных и обожаемых женщин. Это искренне, от самого сердца. И вот еще один подарок. Специальные поздравления милым дамам подготовил известный белорусский певец Александр Солодуха.