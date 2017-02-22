Культура
22 Февраля 2017 15:19
Селфи с динозавром
Уникальный интерактивный проект в Национальном историческом музее Беларуси.
На выставке представлено несколько десятков разных эпох. А при помощи смартфона можно оказаться в Юрском периоде и сделать селфи с динозавром.
Новая игра в интерактивном формате представлена в Беларуси впервые. Проект будет работать 2 месяца.
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