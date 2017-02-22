Главная>>Агентство теленовостей>>Культура>>Селфи с динозавром
Культура
RSS
Селфи с динозавром
Скачать Поделиться

22 Февраля 2017 15:19

Селфи с динозавром

Уникальный интерактивный проект в Национальном историческом музее Беларуси.

На выставке представлено несколько десятков разных эпох. А при помощи смартфона можно оказаться в Юрском периоде и сделать селфи с динозавром.

Новая игра в интерактивном формате представлена в Беларуси впервые. Проект будет работать 2 месяца.

  

Другие новости

Маэстро Финбергу - 70! 21.02.2017 12:35 / Культура Маэстро Финбергу - 70!

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =