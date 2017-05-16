Во Дворце спорта проходит финал конкурса "Мельница моды"

17 Мая 2017 19:12

Дефиле красок и силуэтов. Сегодня во Дворце спорта проходит финал fashion-конкурса "Мельница моды". И буквально в эти минуты интрига должна разрешиться. Жюри, в составе которого и международные эксперты, через несколько минут вручит награды победителям в 8 номинациях. Здесь же пройдет и финальный гала-показ. На fashion-площадке работает наша съемочная группа.

На связь со студией выходит наш корреспондент Татьяна Король.

Надо сказать, что мы погрузились в атмосферу стиля и красоты с самого утра. Сегодня целый день на сцене Дворца спорта зрители могли наблюдать показы финалистов "Мельницы моды" - лучших дизайнеров Беларуси. А это 100 коллекций. Мое мнение, у жюри непростая задача. В конкурсе принимали участие как опытные модельеры, так и новички. Всего более полутысячи дизайнеров, у каждого свой взгляд на тренды этого сезона.

Тут и сочетание легких оттенков с натуральными тканями, и броские наряды с геометрическими линиями. На конкурсе широко представлены и детские коллекции. Одним словом, зритель точно смог увидеть в одном из образов свой заветный силуэт. Ну а дизайнеры борются за право быть лучшими в своем деле. Как сами отмечают, площадка "Мельницы моды" подходит для амбициозных проектов как нельзя кстати.

К слову, конкурс существует уже 26 лет, но, как говорят организаторы, он только развивается: с каждым годом растет количество участников да и популярность "Мельницы".

Кстати, искупаться в аплодисментах сегодня смогут не только дизайнеры, но и фотографы, а также модели. Жюри назовет имя победителей в номинациях "Фото" и "Топ-модель фестиваля".

Лауреаты получат право представить свою коллекцию или работу на подиумах Европы и пройти обучающие семинары в лучших зарубежных школах моды - Милана, Парижа, в Польше.

И уже осенью организаторы анонсируют начало нового сезона модного фестиваля. Этапы отбора, семинары и мастер-классы ждут участников почти целый год. И не исключено, что уже в мае 2018 зазвучат новые имена белорусской fashion-индустрии.