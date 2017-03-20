Сегодня мир отмечает День поэзии

21 Марта 2017 12:08

Впервые праздник появился в 30-е годы прошлого века в США. А в 1999-м идею поддержало ЮНЕСКО. День поэзии должен вдохнуть вторую жизнь в мировое литературное движение. О новых открытиях жизни и творчества Якуба Коласа расскажет Ольга Медведь.

Из домашней библиотеки в фонды музея эта книга попала не более полугода назад. Сборник рассказов Тараса Гущи (он же Якуб Колас) датируется 1928-м годом. Эти страницы еще никогда не экспонировались. Именно ко Дню поэзии "На просторах жизни" впервые принесли из хранилищ.

Такой же сборник есть и на выставке, но это издание уникальное. На форзаце книги есть автограф народного поэта для друга по Несвижской педагогической семинарии Евгения Островского. Собрание произведений в архив передала внучка Островского, которая теперь живет в Грузии. Когда и при каких обстоятельствах товарищи встретились, музейщикам пока неизвестно.

Зинаида Комаровская, директор Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа: "Это очень редкая книга. Мало того что издание 1928 года, так еще и автограф 1929 года и при том автограф редчайший. Тем более что мало сведений об отношениях Коласа с друзьями-студентами".

Коласовский дом, где сейчас размещается мемориальный музей писателя, в свое время был центром поэтических встреч. Здесь собирались его друзья, они же коллеги по перу. В год юбилея народного писателя из музейных хранилищ выставили личные вещи, переписку, рукописи и редкие снимки Коласа как семьянина, хозяина и друга.

В сборниках Коласа практически нет любовной лирики. Поэт не хотел выносить семейную жизнь напоказ. Однако строки своей главной любви, жене Марии, он все же писал. Стихотворные рукописи впервые за экспозиционным стеклом. Колас как любящий муж представлен в оригинале.