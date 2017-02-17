Сегодня Международный день родного языка

21 Февраля 2017 07:11

О культурном разнообразии и исчезающих традициях эта дата напоминает уже в 18-й раз. Но для в Беларуси тема в этом году зазвучит по-новому. Ведь страна отметит 500-летие белорусского книгопечатания.

О скориновском начале - сюжет Натальи Бордиловской. Конечно, наше белорусское слово старше самого белорусского книгопечатания, оно существовало и развивалось задолго до Скорины. Но, если более 500 лет назад старобелорусский язык носил разговорный характер, то при технологиях, открытых первопечатником Франциском, она стала более системной, приобрела правила и стала тем общим кодексом, которым начали пользоваться все.

Язык, на котором писали статуты, деловые документы, житии, хождения и летописи, - язык Франциска Скорины. Законы произношения и написания Скорина оставил в Библии. Евангелие для граждан Великого Княжества Литовского первопечатник перевел на особенный язык - объединил чешскую и церковнославянскую традиции. Такой упорядоченный Скориной классический старобелорусский стиль даже нашими современниками воспринимается легко. Но слов тяжелых для понимания немало: сам просветитель их объяснял глоссами - пометками на полях. "Лата" - небольшая деревянная палка. "Хрысціна" - хворостина. Это то, что сегодня вышло из употребления. Из того скориновского, что пережило 500 лет и сегодня нами выговаривается, слова "шлюб", "лагодны", "вяселле", "шыбеніца".

Родоначальник белорусских словарей. А еще Скорина - один из первых писателей и точно наш первый поэт. Одно из наиболее ранних стихотворений по-белорусски - из скориновской книги святого Иова. Она увидела мир в 1517 году. Ровно 500 лет назад.

Все оригинальные тексты Скорины, его предисловия и послесловия в переводе на современные языки XXI столетия: белорусский, русский и английский - с этого года доступны для изучения и соотечественникам, и зарубежному сообществу. Национальная библиотека Беларуси вместе с меценатами выпустила в свет 20 томов факсимиле книжного скориновского наследия. На последней выставке-ярмарке издание получило Гран-при. К юбилею белорусского книгопечатания Академия наук завершает фундаментальную работу - с 80-х ежегодно и беспрерывно шло издание 33-томника "Исторический словарь белорусского языка".