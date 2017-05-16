Сегодня Международный день музеев

18 Мая 2017 07:21

Сегодня профессиональный праздник хранителей древности. Международный день музеев отмечают в более чем 150 странах. Сейчас в Беларуси действует около 160 музеев, среди которых исторические дворцово-парковые ансамбли и средневековые замки, усадьбы и дома известных личностей, а также уютные тематические мини-галереи. За прошедший год они приняли свыше шести миллионов гостей. Возглавляет рейтинг Музей истории Великой Отечественной войны. В прошлом году в нем побывали около 650 000 человек. Второй в списке самых посещаемых - мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

В честь праздника белорусские хранилища древности готовят подарок для любителей искусства. Наша страна в субботу присоединится к международной акции "Ночь музеев". В программе тематические лекции, экскурсии, перформансы, мастер-классы - и все это до утра.