Рыцари на минских улицах

3 Марта 2017 18:47

Сегодня у городской ратуши исторические клубы предложили путешествие в прошлое белорусской столицы. Именно в этот день равно 950 лет назад древний Минск впервые упоминается в "Повести минувших лет".

В путешествии по прошлому побывал Ян Пашкевич. Резвые ритмы дудки, фольклорные мотивы лютни и аутентичные пения - средневековый музыкальный бэнд громкой мелодией призывает присоединиться к историческому фестивалю около ратуши. Сегодня здесь встретились 10 столетий истории Минска.

От битвы на Немиге до баталий наполеоновских войн - каждая эпоха выставила для рыцарских ристалищ своих лучших воинов, которые сошлись на средневековом ринге.

Особенность такого фестиваля и в том, что здесь могут происходить даже необычные события. Например, армия Наполеона может пойти в наступление на отряд викингов.

Рыцари, дружины князей, викинги. Все они дополняли своей историей биографию белорусской столицы. Например, 22-й полк наполеоновской армии, который полностью состоял из жителей тогдашнего Минска.

В то время, пока рыцари и викинги определяли сильнейших на поле боя, благородные шляхтянки демонстрировали модную коллекцию весна-лето времен великого князя литовского Стефана Батория.

Тут же развернулась школа Робин Гудов, а кузнецы открыли небольшую академию древних ремесел.

Но не только реконструкторы организовали путешествие через столетия - еще один экскурс в прошлое появился рядом в Верхнем городе. Здесь открыли музей конки, который расскажет об истории развития столичного транспорта.