Рубрика "Променад"

20 Января 2017 18:46

Различные грани современного текстиля от студентов Академии искусств. Авангардный моноспектакль из Архангельска. И вечерний променад в стиле ХІХ века. Подробности у Ларисы Гулякевич.

Модные наряды, которые носили светские дамы в середине ХІХ века. Балльные платья, накидки для посещения оперы и различные аксессуары эпохи романтизма. Желаете примерить?

Невероятная выставка модных раритетов удачно вписалась в интерьер музея "Дом Ваньковичей. Культура и искусство первой половины ХІХ века". Муаровые платья, перчатки, муфты, лорнеты и различные мелочи, которые были неотъемлемой частью светской дамы белорусских земель. Основная география экспонатов - Западная Европа, Америка и Россия. Именно там и заказывали костюмы и бальные наряды белорусские модники ХІХ века.

Новаторский взгляд на современный текстиль в нетрадиционных материалах от студентов и выпускников Белорусской государственной академии искусств.

Современный текстиль в многогранном выражении от молодых белорусских мастеров. Выставку под названием "Грани" представляют студенты и выпускники Белорусской академии искусств. Экспозиция дипломных работ кафедры костюма и текстиля открылась в арт-гостиной "Высокое место".

Выставка "Грани" проходит в рамках празднования 40-летия факультета дизайна и декоративно-прикладного искусства Белорусской государственной академии искусств.

В Центре современных искусств, что на Некрасова, 3, организуют не только выставочные проекты различных направлений, но и театральные постановки. В эти выходные сюда приедет создатель самого авангардного театра Русского Севера.

Ева Валиева - основатель эпатажного театра города Архангельска. Сегодня в ее профессиональном багаже 30 спектаклей на сценах Москвы, Самары, Архангельска и Мурманска. Работа с мультимедиями и новыми технологиями, микс традиционного материала с новыми формами театра - это характерный режиссерский почерк Евы. В Минск она привезет моноспектакль по интеллектуальному роману "Метаморфозы" древнегреческого философа Апулея. Спектакль пройдет в Национальном центре современных искусств 21-го и 22-го января.

Посетите Национальный исторический музей, там каждую субботу рождественские сказки. Нескучных выходных!