Рубрика "Променад"

14 Апреля 2017 18:49

Время планировать выходные. В галерее "Высокое место" лучшие произведения современного белорусского искусства, выставка "Космос Ивана Миско" со скульптурными портретами космонавтов представлена в галерее Савицкого. А Большой театр дает балет "Лебединое озеро".

Все подробности с эксклюзивами в рубрике "Променад" с Ларисой Гулякевич. Лучшие произведения белорусского современного искусства на выставке "3х3". Работы победителей пятой Белорусской биеннале живописи, графики и скульптуры с гордостью представляют исключительно национальную экспозицию.

40 произведений различных стилей и направлений в трех номинациях (живопись, графика и скульптура) от 9-ти белорусских мастеров объединяет единственная стилистика серо-коричневого цвета. Авторы называют это явление тоном белорусской ментальности, но искусствоведы из Европы - цветом хорошего вкуса.

Произведения победителей пятой Белорусской биеннале, которая проходила в конце прошлого года в художественной галерее "Высокое место", будут выставлены до 30 апреля.

"Космос Ивана Миско". Не зря народного мастера называют космическим скульптором. У него же целая галерея скульптурных портретов представителей этой профессии. Ретроспектива творчества Ивана Миско посвящается 85-летию художника.

Космонавты бывшего Советского Союза, среди которых и белорусы Владимир Коваленок, Петр Климук и Олег Новицкий. Позировали Ивану Миско и участники интернациональных экипажей - представители Монголии, Румынии, Кубы, Франции, Германии, Сирии, Великобритании и Японии. Но выставка посвящена не только Дню космонавтики. Народный художник Беларуси, обладатель орденов Скорины и Юрия Гагарина отметил юбилей - 85 лет. На выставке произведения, начиная с 1970-х, среди героев крупные представители Беларуси.

Самый знаменитый балет всех времен и народов - "Лебединое озеро" Петра Чайковского - в субботу на сцене Большого театра Беларуси. Именно этот спектакль является визиткой нашего балета на гастролях в других странах.

В основу сюжета положены многочисленные фольклорные мотивы, которые частично использовались в различных литературных произведениях, а также оперных и балетных либретто. Чары злого гения действуют днем, но с появлением луны белый лебедь превращается в волшебную Одетту. По легенде, слезы матери по украденной дочери превратились в волшебное лебединое озеро. Балет идет в трех действиях.

Пасха. Этим праздником некогда начинался новый календарный год. Весенний праздник можно отметить под открытым небом в Государственном музее народной архитектуры и быта, что в деревне Озерцо. Нескучных выходных и до следующей пятницы.