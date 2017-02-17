17 Февраля 2017 18:57

Белорусская монументальная керамика и живопись в столичном Дворце искусств. В Минск привезли коллекцию Мацея Радзивилла, а пианист с мировым именем Денис Мацуев выступит с новой программой на сцене Дворца Республики. Как провести выходные нескучно, подскажет рубрика "Променад" с Ларисой Гулякевич.

Встреча с Барбарой Радзивилл - королевой Польши, Николаем Христофором Радзивиллом Сироткой - основателем несвижской резиденции и со многими знатными представителями нашей общей истории в проекте "Радзивиллы: судьбы страны и рода", который впервые представляет произведения искусства из коллекции самого Мацея Николая Радзивилла.

Шедевры приехали на экспозицию в Национальный художественный музей Беларуси. Все экспонаты из личного собрания князя, потомка знаменитых Радзивиллов, которые вошли в историю как самый богатый род Великого Княжества Литовского. Портреты-миниатюры, около двух десятков медалей, цветные гравюры, литографии, родословное дерево Радзивиллов, уникальные слуцкие пояса и шляхетская шелковая ткань, которая использовалась для оформления магнатских резиденций.

27 февраля белорусскую столицу посетит сам владелец коллекции - князь Мацей Радзивилл.

Монументальное искусство – дело неженское, однако именно работы художника-керамиста Тамары Кирщиной украшают фасады и интерьеры таких зданий, как минские гостиницы "Октябрьская", "Беларусь", Большой театр, Национальная библиотека Беларуси и многие другие. Она даже принимала участие в работе над монументальным гобеленом "Чернобыль" для зала ООН в Нью-Йорке вместе с другом и наставником - народным художником Беларуси Александрам Кищенко. Отсюда совместные проекты, почерк, мастерство, которые были положены в основу белорусской художественной школы.

На выставке "Полутон", что открылась в соседнем зале Дворца искусств, представлена живопись белорусского художника и педагога Владимира Дедюли. Портреты родных, близких и друзей, произведения на спортивную тематику, а также из серии "Языческие боги славян".

Виртуозный пианист Денис Мацуев возвращается в Минск с новой программой в жанре симфоджаз. В программе произведения Чайковского и Гершвина в сопровождении Белорусского симфонического оркестра.

Денис Мацуев не впервые выбирает для своего концерта сцену Дворца Республики. На этот раз джазовые произведения он исполнит в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Беларуси. Дирижер - Юрий Ткаченко. Встреча с пианистом состоится в воскресенье, 19 февраля.

В Музее природы и экологии представлены орхидеи со всех континентов нашей планеты.

Нескучных выходных!