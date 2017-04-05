Решена судьба двухвековых зданий в усадьбе "Лошица"

5 Апреля 2017 09:06

Памятники архитектуры восстановят за счет бюджета. Бывшие производственные корпуса включены в инвестпрограмму этого года. Подробности - в сюжете Елены Бормотовой.

Здания, которые условно называют комплекс Бровара, входят в состав усадебно-паркового ансамбля "Лошица". При владениях Любанского - это были производственные корпуса, складские помещения и дом акцизника. Существовало еще несколько подсобных помещений, однако они сохранились только в инвентарях.

Со стороны современной улицы Чижевских был главный вход в усадебный комплекс, который обозначался воротами. В 18 веке здесь появились первые производственные корпуса. Их воздвигали из дерева. Через столетие комплекс перевели в кирпич. Сегодня сохранились три здания, каждое из которых включено в список историко-культурных ценностей Беларуси.

В 20 веке здесь размещалось и садоводческое учебное заведение. После войны в эти помещения переехал штаб партизанского движения. Вероятно, здесь же находилась и школа НКВД. На долгое время один из бывших производственных корпусов стал домом для десятков семей. Надстроенный второй этаж - это бывшие квартиры. Дом расселили уже в двухтысячных. Реставраторы и историки провели архитектурно-археологические измерения и историко-библиографические исследования. С 2013 года комплекс продавали на аукционах. Планировалась, что здесь будет четырехзвездочный отель. Покупателя не нашли. Расширяли функциональность - и опять безрезультатно. Сейчас приняли решение - восстанавливать памятники архитектуры будут за государственные средства. Здания передают на баланс "Минского наследия".

Сейчас идет разработка проекта. Его должны утвердить в Мингорисполкоме и одобрить на научно-методическом совете в Министерстве культуры. К концу года проект будет готов к реализации. Предполагается, что здесь появится сразу несколько разнопрофильных учреждений - ЗАГС, кафе и ресторан, выставочные площадки.

Похожий тип промышленной архитектуры люди обычно воспринимают как ненужные, отслужившие свой возраст здания. Для специалистов - это, прежде всего, национальная ценность, которой следует придать новую жизнь. Памятники исследованы архитекторами. Их интеграция в современное городское пространство достаточно перспективна в различных отраслях деятельности - от ресторанного бизнеса до организации культурных проектов. А объединение бывших производственных помещений в общий исторический план натурально выливается в новый туристический маршрут.