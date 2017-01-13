13 Января 2017 18:49

Сегодня старый Новый год. Белгосфилармония завтра дает праздничный концерт, городские галереи посвятили сказочной тематике свои экспозиции. Но самое лучшее место для празднования старого Нового года - Большой театр Беларуси. Ежегодно здесь устраивается новогодний бал до самого утра.

Отсюда и стартует наша рубрика "Променад" с Ларисой Гулякевич. Сегодня старый Новый год, и по хорошей традиции в этот день дается новогодний бал в Большом театре Беларуси. Торжественное открытие в 9 часов вечера, а потом танцы, концерт, шампанское до утра.

Концерт-сюрприз в Большом зале театра начнется в 23:00. Самое главное и приятное - не только научиться танцевать, но и бальный дресс-код. Для дам - вечерние платья в пол, а для кавалеров смокинги и фраки.

А Белгосфилармония в субботу дает концерт над названием "Новый новый год". Множество чудесных мелодий советских оперетт плюс бессмертная музыка Джорджа Гершвина, и на десерт классика жанра - Штраус, Кальман.

Наш "Променад" побывал на репетиции Государственного академического симфонического оркестра Беларуси под руководством Александра Анисимова. Коллектив готовит новогодние музыкальные сюрпризы.

Новогодние концерты от маэстро Анисимова стали традицией и рождественским подарком поклонникам классической музыки.

В Центре современных искусств через дорогу - сказочно-кукольная выставка "Панна Doll'я", которая объединила мастеров авторской куклы из разных стран мира, однако белорусские художники в приоритете.

Международный проект "Панна Doll'я" (от слова doll - кукла по-английски) проводится в Минске 4-й сезон. Лучшие мастера Беларуси, СНГ и стран ближнего зарубежья представили свои работы в разных техниках. Это медведи, куклы из дерева и шарнирные. Необычные образы от чердачных из текстиля до фарфоровых раритетов. Настоящие произведения искусства, а фантазия мастеров не знает границ.

Национальный исторический музей приглашает каждую субботу в 17 часов на сказочные зимние вечера, где за чашечкой чая известные белорусские писатели будут рассказывать рождественские истории. Регистрируйтесь заранее. Нескучных выходных, и до следующей пятницы.