Культура
18 Мая 2017 18:48
Проект "Краски души" отмечает свое десятилетие
Международный творческий проект "Краски души" отмечает свое десятилетие. Произведения прикладного искусства ручной работы от мастеров Беларуси, России, Украины, Прибалтики и ближнего зарубежья. Темы нынешнего проекта "Краски души" - кинематограф. Кроме аксессуаров и ювелирных произведений, одежда, созданная с применением художественных техник, декоративных элементов, а образы модных коллекций раскрывают характер киногероев.
В Ночь музеев 20 мая здесь пройдут показы коллекций, также посвященные кинематографу.
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