18 Мая 2017 18:48

Международный творческий проект "Краски души" отмечает свое десятилетие. Произведения прикладного искусства ручной работы от мастеров Беларуси, России, Украины, Прибалтики и ближнего зарубежья. Темы нынешнего проекта "Краски души" - кинематограф. Кроме аксессуаров и ювелирных произведений, одежда, созданная с применением художественных техник, декоративных элементов, а образы модных коллекций раскрывают характер киногероев.

В Ночь музеев 20 мая здесь пройдут показы коллекций, также посвященные кинематографу.