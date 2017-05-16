Главная>>Культура>>Проект "Краски души" отмечает свое десятилетие
Культура
RSS
Проект "Краски души" отмечает свое десятилетие
Скачать Поделиться

18 Мая 2017 18:48

Проект "Краски души" отмечает свое десятилетие

Международный творческий проект "Краски души" отмечает свое десятилетие. Произведения прикладного искусства ручной работы от мастеров Беларуси, России, Украины, Прибалтики и ближнего зарубежья. Темы нынешнего проекта "Краски души" - кинематограф. Кроме аксессуаров и ювелирных произведений, одежда, созданная с применением художественных техник, декоративных элементов, а образы модных коллекций раскрывают характер киногероев.

В Ночь музеев 20 мая здесь пройдут показы коллекций, также посвященные кинематографу.

  

Другие новости

"Евровидение-2017". Как это было "Еўрабачанне-2017". Як гэта было NaviBand take 17th place at Eurovision 2017 14.05.2017 21:32 / Культура "Евровидение-2017". Как это было

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =