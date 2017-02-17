20 Февраля 2017 09:11

Потомок французской королевской семьи Бурбонов принцесса Таня де Бурбон Пармская во второй раз посетила Беларусь. В июне она открывала в Мирском замке модный проект Mir Couture вместе с французским кутюрье Дени Дюраном. В этот раз в список ее визитов вошла встреча с белорусскими дизайнерами.

Белорусские дизайнеры с волнением ждали ее посещения. Когда сама королевская особа из Франции, хранительница традиций высокой культуры может оценить их творчество, дать какие-то советы, приобрести аксессуар или даже платье - дело неоценимо ценное для карьеры дизайнера. Это может сделать мастера как знаменитым, так и наоборот.

Французская принцесса, Таня де Бурбон Пармская, прямой потомок Людовика 14, в этот раз знакомится с белоруской модой. Сама она специалист по дизайну интерьера и искусству гостеприимства, по-французски.

Знакомство с белорусскими кутюрье и их моделями, разговоры, вопросы. Этнодизайнер Екатерина Кабанова решила сделать подарок французской принцессе - шелковый платок с растительным рисунком натуральной окраски в тонн ее костюму.

Цель этого визита не только знакомство с белоруской модой. Таня де Бурбон Пармская проводит семинары и мастер-классы по организации торжественных приемов по классическим стандартам как неотъемлемой части французской культуры.

Род французской принцессы с русским именем в родстве с российским императором Николаем ІІ. Королевская особа подчеркивает, что она именно Таня, а не Татьяна. Как всегда, ее сопровождает муж теле- и кинопродюсер.

Принцесса Таня - кузина почти всех европейских королей - посетит нашу страну в марте с культурно-учебными проектами.