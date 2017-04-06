Президентский оркестр презентовал новую программу "Ты моя мелодия"

6 Апреля 2017 21:35

"Луч солнца золотого", "Синяя вечность" и "Белла Чао" неповторимого баритона Муслима Магомаева в эти минуты звучат во Дворце Республики. Президентский оркестр под управлением Виктора Бабарикина презентовал новую программу "Ты моя мелодия", посвященную творчеству композитора, певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева. Самый известный баритон постсоветского пространства оставил после себя наследие в десятки композиций. Ему была подвластна не только эстрада, но и оперные партии таких постановок, как "Свадьба Фигаро" и "Волшебная флейта" Моцарта, "Риголетто" Верди и "Евгений Онегин" Чайковского.

Этим вечером вместо всемирно известного баритона Магомаева звучат голоса солистов Большого театра и приглашенных звезд, которые росли и учились на песнях артиста. Программу концерта в симфонических партитурах составили более двух десятков композиций.