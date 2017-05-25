22 Мая 2017 21:38

Президентская библиотека Беларуси дала старт проекту "Литература и искусство", главная цель которого - показать, как литературное произведение интегрируется в другие сферы культуры: кино, театр. Первая выставка посвящена одной из самых рейтинговых повестей отечественной литературы - "Дикая охота короля Стаха" Владимира Короткевича. Елена Бормотова о слиянии разных видов искусства.

"Дикую охоту…" Короткевич написал еще в 58-м. Напечатали только через 6 лет в журнале "Маладосць". Раритетные номера - одни из основных экспонатов выставки. Сразу после публикации началась охота на самого "Стаха". Повесть буквально разметали с книжных полок. Доставали по блату. Так об истории Беларуси еще никто не писал. Детектив, переведенный на десятки языков мира, выдержал множество переизданий. И сегодня он в рейтинге самых популярных книг Беларуси. Для старта крупного литературно-культурного проекта Президентская библиотека также поставила на Короткевича и его "Стаха".

Юлия Сермяжко, заведующая отделом Президентской библиотеки Беларуси:

"Я, наверное, просто сама очень люблю Короткевича. Мне кажется, что это наиболее яркая звезда в белорусской литературе второй половины XX века. И само произведение я очень люблю, я очень люблю фильм, несмотря на то, что это по мотивам, это два разных произведения".

Проект не имеет жестких дат. Он рассчитан сразу на несколько лет. Каждая выставка будет посвящаться одному произведению национальной литературы, по которому поставили спектакль, написали музыкальное произведение или сняли фильм. Главное - не юбилейные даты писателей или самого литературного шедевра, а его популярность.

"Дикая охота короля Стаха" - приключенческая литература с элементами интеллектуального детектива - на широкий экран была перенесена в 79-м режиссером Валерием Рубинчиком. Он же выступил соавторам Короткевича при написании сценария.

Лилия Пинчук, бывший редактор сценарной коллегии игрового кино киностудии "Беларусьфильм":

"Он был очень недоволен тем, что много идет обсуждений, много замечаний сделали. Но ему и самому материал где-то не нравился, потому что каждый представил себе, как и каким образом будет видеться этот фильм".

Заявки Короткевича на сценарий, протоколы обсуждений - редкие архивные документы "Беларусьфильма" стали экспонатами выставки. А также костюмы, в которых играли герои картины, реквизит. Тут же из фондов Белорусского музея-архива литературы и искусств альбомы с кинопроб. Так, на роль хозяйки усадьбы Яновской пробовали и Алену Кореневу, и Ирину Алферову, и Татьяну Веденееву. В альбоме проб - фотоснимки как минимум десяти известных актрис. В результате на экране появилась Елена Димитрова.

Почти 40 лет назад, когда сдавали фильм "Дикая охота короля Стаха", на просмотр в Красный костел, а именно здесь в то время находился Дом кино, попасть было почти невозможно. Людей пришло столько, что даже создатели картины на презентацию проходили с большим трудом.

После громкой премьеры почти сразу картина получила Гран-при на кинофестивале детективных и таинственных фильмов "Мистфест" в Италии. Также Гран-при белорусскому фильму присудил и бельгийский кинофорум мистических и научно-фантастических фильмов "Пассаж-44". А еще были награды в разных номинациях на кинофестивалях Франции, Канады, США.