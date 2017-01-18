18 Января 2017 15:30

Коллекции, которые не увидишь на модных подиумах! Праздничный наряд и аксессуары столетней давности экспонируются в Жодинском музее. Раритетные платья, пояса и гарсеты принадлежали красавицам из Минской, Брестской и Гомельской областей. Если передник и головной убор были обязательным атрибутом, стиль - у каждого региона свой. На женской одежде из Березинского района геометрические узоры частично покрывали манжеты, ворот и плечи. Сами же рукава - натурального льняного цвета. Каждый элемент одежды имеет свой смысл и символизирует социальный статус хозяйки. Если головной убор покрывает волосы полностью, это значит женщина замужем.

Выставка льняной одежды - совместный проект Академии наук и краеведческого музея. Экскурсии "по модному подиуму" интерактивные - можно научиться различать узоры.