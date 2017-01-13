Культура
14 Января 2017 15:22
Посольство Беларуси в Китае устроило настоящие Колядки в столице Поднебесной
Гостями мероприятия, которое состоялось по инициативе супруги белорусского посла в КНР Елены Рудой, стали жители Пекина, представители китайских компаний, а также жены послов и женщины-дипломаты. Погрузиться в атмосферу древнего народного праздника помогли артисты ансамбля "Купалинка".
Знакомство с Беларусью не ограничилось народными песнями и танцами. Гостей Колядок в Пекине ждало знакомство с белорусской кухней: соленья, выпечка, блюда из картофеля и мясные деликатесы никого не оставили равнодушным.
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