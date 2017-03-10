Послание апостола Петра впервые показали минской публике

10 Марта 2017 21:30

Факсимильное издание одного из древнейших текстов Нового Завета датируется III веком нашей эры. В Беларусь шедевр христианской публицистики прибыл прямо из Рима — из Ватиканской апостольской библиотеки. Как ответный подарок. Накануне директор Национальной библиотеки Беларуси передал итальянским коллегам многотомное книжное наследие Франциска Скорины. К 500-летию первого книгопечатника и приурочена экспозиция "Книга книг". Подробнее в репортаже Нины Можейко.

Несколько листов на папирусе - древнее полотно для текстов Святого Писания. Но этот экземпляр не просто памятник христианской культуры - раритет высшей категории. Не оригинал, а факсимильное воссоздание, то есть точная копия первоисточника, которая хранится в Ватиканской апостольской библиотеке. Публицистика одного из наиболее почитаемых соратников Христа оформлена как кодекс на двух страницах - такая традиция вошла в моду как раз в этот период. Но это более поздняя версия, написанная или записанная со слов апостола Петра на греческом языке. Первое "пастырское" послание датируется современным для проповедника I столетием.

Вокруг Библии и складывается экспозиция. "Книга книг" стала первоосновой не только на белорусских землях. Европейское книгопечатание также началось со Святого Писания. Срез тысячелетней истории бытования Библии на белорусских землях - оригиналы или факсимильные воссоздания, начиная от древнего Туровского Евангелия, представлен на экспозиции.

Вот это Евангелие Полоцкое датируется XII-XIII вв. - точная копия. Поэтому современной ее не назовешь. Факсимиле передает все детали - даже повреждения времени.

Самые лучшие образцы рукописного или полиграфического искусства. Вспомнить только скориновские "Царства" или "Премудрость Божию". Переплет, гравюры свидетельствуют об эстетичной ценности. Здесь и Библия на немецком языке, и даже Святое Писание арабской вязью. Не только древность, но красота.

В День православной книги Национальная библиотека стала выставочной площадкой. В павильонах - современное духовное наследие. Учили даже каллиграфии - пером выводили буквы кириллицы.

Директор Национальной библиотеки передал в руки митрополита символический первый том факсимильного издания книжного наследия Скорины. Сейчас подготовлены и выданы 20 томов. 21-й выйдет в свет к концу года.