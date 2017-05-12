Португалия выиграла Международный конкурс песни "Евровидение-2017"

14 Мая 2017

Салвадор Субрал с песней "Amar pelos dois", которую написала его сестра, стал победителем музыкального конкурса.

Группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" прошла в финал и выступила 13 мая под номером 3. Спасибо, за прекрасное выступление!

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала вели телеканалы Белтелерадиокомпании "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24", онлайн-трансляция прошла на сайте tvr.by.