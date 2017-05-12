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14 Мая 2017

Португалия выиграла Международный конкурс песни "Евровидение-2017"

Салвадор Субрал с песней "Amar pelos dois", которую написала его сестра, стал победителем музыкального конкурса.

Группа NaviBand с композицией "Гісторыя майго жыцця" прошла в финал и выступила 13 мая под номером 3. Спасибо, за прекрасное выступление!

Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала вели телеканалы Белтелерадиокомпании "Беларусь 1" и международный спутниковый телеканал "Беларусь 24", онлайн-трансляция прошла на сайте tvr.by.

  

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