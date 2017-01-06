Победителей выставки-конкурса "Калядная зорка" наградили в столице

4 Января 2017 18:46

Елочные игрушки, арт-объекты, вытинанки и сувениры из подручных средств. Сегодня в столице наградили победителей выставки-конкурса "Калядная зорка". Участники (а это около 10-ти тысяч детей и педагогов дополнительного образования) представили творческие работы, тема которых - новогодние и рождественские мотивы. В результате победителями стали 30 человек. Еще полсотни получили награды и дипломы в 12-ти различных номинациях.

Выставка-конкурс "Калядная зорка" проводилась в двадцатый раз. Увидеть работы юных белорусов можно до 8 января в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи.